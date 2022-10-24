13 мішків з документами: Поліція в Ізюмі вилучила бойові карти рашистів
Поліцейські в Ізюмі вилучили бойове розпорядження на вторгнення в Україну та карту Харківщини за маршрутом руху.
Виявили «знахідки» на території ліцею у підвальному приміщенні. Поліцейські витягли на світ божий 13 мішків з документами.
Серед виявлених речових доказів було секретне бойове розпорядження військових рф на вторгнення на територію України, топографічна карта Харівської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців ЗС рф танкових бригад, документи структурних підрозділів ВГА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств.
За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження.
Читайте також: «Залютинські» взялися за старе»: Болвінов показав, що знайшли будинки у бандитівКатегорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ізюм, вещдоки, документы, полиция Харьковской области, рашисты; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 15:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 мішків з документами: Поліція в Ізюмі вилучила бойові карти рашистів".