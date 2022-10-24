Армия РФ пыталась через границу зайти на деоккупированную Харьковщину
Генштаб ВСУ сообщил о двух попытках российских оккупантов атаковать границу в Харьковской области.
«За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Землянки и Чугуновка Харьковской области», — сообщили в сводке Генштаба на 6:00 24 октября.
Оба указанных населенных пункта находятся на востоке от Волчанска и не так давно были деоккупированы.
Читайте также: ВСУ отбили вражескую атаку на приграничное село на Харьковщине — Генштаб
Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили об обстрелах на Харьковщине.
«Враг проводил обстрелы на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Григоровка, Красное, Огурцово, Старица, Петро-Ивановка, Фиголовка, Хатнее, Червоная Заря и Чугуновка; на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Ямполевка, Каменка и Белогоровка», — перечислили в ГШ.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, война, генштаб, граница, обстрелы, сводка; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ пыталась через границу зайти на деоккупированную Харьковщину»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 07:35;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ пыталась через границу зайти на деоккупированную Харьковщину".