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Армия РФ пыталась через границу зайти на деоккупированную Харьковщину

Происшествия 07:35   24.10.2022
Алексей Наумов
Армия РФ пыталась через границу зайти на деоккупированную Харьковщину

Генштаб ВСУ сообщил о двух попытках российских оккупантов атаковать границу в Харьковской области.

«За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Землянки и Чугуновка Харьковской области», — сообщили в сводке Генштаба на 6:00 24 октября.

Оба указанных населенных пункта находятся на востоке от Волчанска и не так давно были деоккупированы.

Землянки и Чугуновка на карте

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Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили об обстрелах на Харьковщине.

«Враг проводил обстрелы на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Григоровка, Красное, Огурцово, Старица, Петро-Ивановка, Фиголовка, Хатнее, Червоная Заря и Чугуновка; на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Ямполевка, Каменка и Белогоровка», — перечислили в ГШ.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 07:35;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ пыталась через границу зайти на деоккупированную Харьковщину".