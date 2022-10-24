Армия РФ пыталась через границу зайти на деоккупированную Харьковщину

Генштаб ВСУ сообщил о двух попытках российских оккупантов атаковать границу в Харьковской области.

«За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Землянки и Чугуновка Харьковской области», — сообщили в сводке Генштаба на 6:00 24 октября.

Оба указанных населенных пункта находятся на востоке от Волчанска и не так давно были деоккупированы.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили об обстрелах на Харьковщине.

«Враг проводил обстрелы на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Григоровка, Красное, Огурцово, Старица, Петро-Ивановка, Фиголовка, Хатнее, Червоная Заря и Чугуновка; на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Ямполевка, Каменка и Белогоровка», — перечислили в ГШ.