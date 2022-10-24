Армія РФ намагалася через кордон зайти на деокуповану Харківщину
Генштаб ЗСУ повідомив про дві спроби російських окупантів атакувати кордон у Харківській області.
“За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Землянки та Чугунівка Харківської області”, – повідомили у зведенні Генштабу на 6:00 24 жовтня.
Обидва вказані населені пункти знаходяться на сході від Вовчанська і нещодавно були деокуповані.
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Крім того, у Генштабі ЗСУ повідомили про обстріли на Харківщині.
“Ворог проводив обстріли на Слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка, Красне, Огірцеве, Стариця, Петро-Іванівка, Фиголівка, Хатнє, Червона Зоря та Чугунівка; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка”, – перерахували в ГШ.Категорії: Події, Харків; Теги: атака, війна, генштаб, граница, обстріли, сводка; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 07:35;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ намагалася через кордон зайти на деокуповану Харківщину".