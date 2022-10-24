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Армія РФ намагалася через кордон зайти на деокуповану Харківщину

Події 07:35   24.10.2022
Олексій Наумов
Армія РФ намагалася через кордон зайти на деокуповану Харківщину

Генштаб ЗСУ повідомив про дві спроби російських окупантів атакувати кордон у Харківській області.

“За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Землянки та Чугунівка Харківської області”, – повідомили у зведенні Генштабу на 6:00 24 жовтня.

Обидва вказані населені пункти знаходяться на сході від Вовчанська і нещодавно були деокуповані.

Землянки та Чавунівка на карті

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Крім того, у Генштабі ЗСУ повідомили про обстріли на Харківщині.

“Ворог проводив обстріли на Слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка, Красне, Огірцеве, Стариця, Петро-Іванівка, Фиголівка, Хатнє, Червона Зоря та Чугунівка; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка”, – перерахували в ГШ.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 07:35;

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