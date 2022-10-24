Избил лопатой: зоозащитники заявили об убийстве старого пса под Харьковом

Зоозащитники сообщают о жестоком убийстве собаки в поселке Малая Даниловка Харьковской области.

Когда старый пес случайно зашел на территорию одного из жителей, тот сильно избил собаку лопатой, а затем натравил на нее свою овчарку, пишет организация UAnimals.

«Такие действия привели к болезненной и ужасной смерти старого пса, который никому не причинил вреда, к тому же плохо видел и еле ходил. Нам об этом стало известно из соцсетей, и мы сразу написали заявление в Национальную полицию в Харьковской области, чтобы начать досудебное расследование и привлечь к уголовной ответственности обидчика и того, кто снимал видео и не вмешался в издевательство над собакой», — говорится в сообщении.