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Избил лопатой: зоозащитники заявили об убийстве старого пса под Харьковом

Происшествия 20:20   24.10.2022
Елена Нагорная
Избил лопатой: зоозащитники заявили об убийстве старого пса под Харьковом Фото: UAnimals

Зоозащитники сообщают о жестоком убийстве собаки в поселке Малая Даниловка Харьковской области.

Когда старый пес случайно зашел на территорию одного из жителей, тот сильно избил собаку лопатой, а затем натравил на нее свою овчарку, пишет организация UAnimals.

«Такие действия привели к болезненной и ужасной смерти старого пса, который никому не причинил вреда, к тому же плохо видел и еле ходил. Нам об этом стало известно из соцсетей, и мы сразу написали заявление в Национальную полицию в Харьковской области, чтобы начать досудебное расследование и привлечь к уголовной ответственности обидчика и того, кто снимал видео и не вмешался в издевательство над собакой», — говорится в сообщении.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 20:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Избил лопатой: зоозащитники заявили об убийстве старого пса под Харьковом".