Избил лопатой: зоозащитники заявили об убийстве старого пса под Харьковом
Фото: UAnimals
Зоозащитники сообщают о жестоком убийстве собаки в поселке Малая Даниловка Харьковской области.
Когда старый пес случайно зашел на территорию одного из жителей, тот сильно избил собаку лопатой, а затем натравил на нее свою овчарку, пишет организация UAnimals.
«Такие действия привели к болезненной и ужасной смерти старого пса, который никому не причинил вреда, к тому же плохо видел и еле ходил. Нам об этом стало известно из соцсетей, и мы сразу написали заявление в Национальную полицию в Харьковской области, чтобы начать досудебное расследование и привлечь к уголовной ответственности обидчика и того, кто снимал видео и не вмешался в издевательство над собакой», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 20:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Избил лопатой: зоозащитники заявили об убийстве старого пса под Харьковом".