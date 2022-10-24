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Побив лопатою: зоозахисники заявили про вбивство старого пса під Харковом

Події 20:20   24.10.2022
Олена Нагорна
Побив лопатою: зоозахисники заявили про вбивство старого пса під Харковом

Зоозахисники повідомляють про жорстоке вбивство собаки у селищі Мала Данилівка Харківської області.

Коли старий пес випадково зайшов на територію одного з мешканців, той сильно побив собаку лопатою, а потім нацькував на нього свою вівчарку, пише організація UAnimals.

“Такі дії призвели до болючої й жахливої смерті старого пса, який нікому не заподіяв шкоди, до того ж погано бачив і ледве ходив. Нам про це стало відомо із соцмереж, і ми відразу написали заяву до Національної поліції в Харківській області, щоби почати досудове розслідування та притягнути до кримінальної відповідальності кривдника й того, хто знімав відео та не втрутився у тортури собаки”, – йдеться у повідомленні.

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 20:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Побив лопатою: зоозахисники заявили про вбивство старого пса під Харковом".