Побив лопатою: зоозахисники заявили про вбивство старого пса під Харковом

Зоозахисники повідомляють про жорстоке вбивство собаки у селищі Мала Данилівка Харківської області.

Коли старий пес випадково зайшов на територію одного з мешканців, той сильно побив собаку лопатою, а потім нацькував на нього свою вівчарку, пише організація UAnimals.

“Такі дії призвели до болючої й жахливої смерті старого пса, який нікому не заподіяв шкоди, до того ж погано бачив і ледве ходив. Нам про це стало відомо із соцмереж, і ми відразу написали заяву до Національної поліції в Харківській області, щоби почати досудове розслідування та притягнути до кримінальної відповідальності кривдника й того, хто знімав відео та не втрутився у тортури собаки”, – йдеться у повідомленні.