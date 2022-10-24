Как живут люди в освобожденных поселках на Купянщине — видео Kraken
Спецподразделение ГУР Минобороны Kraken показало, как живут люди в освобожденных поселках Ковшаровка и Куриловка Купянского района Харьковской области.
Видео опубликовал начальник штаба спецподразделения Константин Немичев.
Он отмечает, что людям все еще необходима помощь в виде продуктовых наборов, лекарств и средств личной гигиены.
Читайте также: Утром армия РФ ударила ракетами по Купянску — прокуратура (фото)
Из Куриловки бойцы вывезли раненого песика, и в Харькове ему оказали ветеринарную помощь.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Как живут люди в освобожденных поселках на Купянщине — видео Kraken»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 19:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как живут люди в освобожденных поселках на Купянщине — видео Kraken".