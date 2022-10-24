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Как живут люди в освобожденных поселках на Купянщине — видео Kraken

Общество 19:17   24.10.2022
Елена Нагорная
Как живут люди в освобожденных поселках на Купянщине — видео Kraken

Спецподразделение ГУР Минобороны Kraken показало, как живут люди в освобожденных поселках Ковшаровка и Куриловка Купянского района Харьковской области.

Видео опубликовал начальник штаба спецподразделения Константин Немичев.

Он отмечает, что людям все еще необходима помощь в виде продуктовых наборов, лекарств и средств личной гигиены.

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Из Куриловки бойцы вывезли раненого песика, и в Харькове ему оказали ветеринарную помощь.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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