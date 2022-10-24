Як живуть люди у звільнених селищах на Куп’янщині – відео Kraken

Спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken показав, як живуть люди у звільнених селищах Ківшарівка та Курилівка Куп’янського району Харківської області.

Відео опублікував начальник штабу спецпідрозділу Костянтин Немічев.

Він зазначає, що людям все ще потрібна допомога у вигляді продуктових наборів, ліків та засобів особистої гігієни.

Із Курилівки бійці вивезли пораненого песика, і у Харкові йому надали ветеринарну допомогу.