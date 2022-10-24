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Як живуть люди у звільнених селищах на Куп’янщині – відео Kraken

Суспільство 19:17   24.10.2022
Елена Нагорная
Як живуть люди у звільнених селищах на Куп’янщині – відео Kraken

Спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken показав, як живуть люди у звільнених селищах Ківшарівка та Курилівка Куп’янського району Харківської області.

Відео опублікував начальник штабу спецпідрозділу Костянтин Немічев.

Він зазначає, що людям все ще потрібна допомога у вигляді продуктових наборів, ліків та засобів особистої гігієни.

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Із Курилівки бійці вивезли пораненого песика, і у Харкові йому надали ветеринарну допомогу.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 19:17;

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