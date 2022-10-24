Як живуть люди у звільнених селищах на Куп’янщині – відео Kraken
Спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken показав, як живуть люди у звільнених селищах Ківшарівка та Курилівка Куп’янського району Харківської області.
Відео опублікував начальник штабу спецпідрозділу Костянтин Немічев.
Він зазначає, що людям все ще потрібна допомога у вигляді продуктових наборів, ліків та засобів особистої гігієни.
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Із Курилівки бійці вивезли пораненого песика, і у Харкові йому надали ветеринарну допомогу.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 19:17;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як живуть люди у звільнених селищах на Куп’янщині – відео Kraken".