Зранку армія РФ вдарила ракетами по Куп’янську – прокуратура (фото)

Внаслідок ракетного удару по Куп’янську Харківської області вранці 24 жовтня було частково зруйновано адміністративну будівлю. На щастя, ніхто не постраждав.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, ворог, попередньо, обстріляв місто ракетами С-300.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).