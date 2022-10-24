Зранку армія РФ вдарила ракетами по Куп’янську – прокуратура (фото)
Внаслідок ракетного удару по Куп’янську Харківської області вранці 24 жовтня було частково зруйновано адміністративну будівлю. На щастя, ніхто не постраждав.
Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, ворог, попередньо, обстріляв місто ракетами С-300.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 18:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку армія РФ вдарила ракетами по Куп’янську – прокуратура (фото)".