Унаслідок обстрілу прикордонного села на Харківщині було поранено тракториста
Унаслідок обстрілу села Уди Золочівської громади Харківської області 24 жовтня було поранено тракториста.
Про це повідомив голова громади Віктор Коваленко, повідомляє Telegram-канал ОТГ.
Окрім цього, окупанти обстріляли село Івашки – там немає світла.
За словами Коваленка, армія РФ постійно обстрілює прикордонні населені пункти громади – окрім сіл Івашки та Уди під ворожим ударом – Сотницький Козачок та Гур’єв Козачок.
Читайте також: РФ запланувала теракт у Вовчанську та планує звинуватити в ньому УкраїнуКатегорії: Події, Харків; Теги: золочів, коваленко, тракторист, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Унаслідок обстрілу прикордонного села на Харківщині було поранено тракториста»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 17:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Унаслідок обстрілу прикордонного села на Харківщині було поранено тракториста".