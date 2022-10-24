Унаслідок обстрілу прикордонного села на Харківщині було поранено тракториста

Унаслідок обстрілу села Уди Золочівської громади Харківської області 24 жовтня було поранено тракториста.

Про це повідомив голова громади Віктор Коваленко, повідомляє Telegram-канал ОТГ.

Окрім цього, окупанти обстріляли село Івашки – там немає світла.

За словами Коваленка, армія РФ постійно обстрілює прикордонні населені пункти громади – окрім сіл Івашки та Уди під ворожим ударом – Сотницький Козачок та Гур’єв Козачок.