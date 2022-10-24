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Унаслідок обстрілу прикордонного села на Харківщині було поранено тракториста

Події 17:20   24.10.2022
Олена Нагорна
Унаслідок обстрілу прикордонного села на Харківщині було поранено тракториста

Унаслідок обстрілу села Уди Золочівської громади Харківської області 24 жовтня було поранено тракториста.

Про це повідомив голова громади Віктор Коваленко, повідомляє Telegram-канал ОТГ.

Окрім цього, окупанти обстріляли село Івашки – там немає світла.

За словами Коваленка, армія РФ постійно обстрілює прикордонні населені пункти громади – окрім сіл Івашки та Уди під ворожим ударом – Сотницький Козачок та Гур’єв Козачок.

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Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 17:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Унаслідок обстрілу прикордонного села на Харківщині було поранено тракториста".