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Вследствие обстрела села вблизи границы на Харьковщине был ранен тракторист

Происшествия 17:20   24.10.2022
Елена Нагорная
Вследствие обстрела села вблизи границы на Харьковщине был ранен тракторист

В результате обстрела села Уды Золочевской громады Харьковской области 24 октября был ранен тракторист.

Об этом сообщил председатель громады Виктор Коваленко, передает Telegram-канал ОТГ.

Кроме этого, оккупанты обстреляли село Ивашки — там нет света.

По словам Коваленко, армия РФ постоянно обстреливает приграничные населенные пункты громады — кроме сел Ивашки и Уды под вражеским ударом — Сотницкий Казачок и Гурьев Казачок.

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Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 17:20;

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