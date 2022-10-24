Вследствие обстрела села вблизи границы на Харьковщине был ранен тракторист
В результате обстрела села Уды Золочевской громады Харьковской области 24 октября был ранен тракторист.
Об этом сообщил председатель громады Виктор Коваленко, передает Telegram-канал ОТГ.
Кроме этого, оккупанты обстреляли село Ивашки — там нет света.
По словам Коваленко, армия РФ постоянно обстреливает приграничные населенные пункты громады — кроме сел Ивашки и Уды под вражеским ударом — Сотницкий Казачок и Гурьев Казачок.
Читайте также: РФ запланировала теракт в Волчанске и планирует обвинить в нем УкраинуКатегории: Происшествия, Харьков; Теги: золочів, золочев, коваленко, тракторист, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 17:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие обстрела села вблизи границы на Харьковщине был ранен тракторист".