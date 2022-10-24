Вследствие обстрела села вблизи границы на Харьковщине был ранен тракторист

В результате обстрела села Уды Золочевской громады Харьковской области 24 октября был ранен тракторист.

Об этом сообщил председатель громады Виктор Коваленко, передает Telegram-канал ОТГ.

Кроме этого, оккупанты обстреляли село Ивашки — там нет света.

По словам Коваленко, армия РФ постоянно обстреливает приграничные населенные пункты громады — кроме сел Ивашки и Уды под вражеским ударом — Сотницкий Казачок и Гурьев Казачок.

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