Утром армия РФ ударила ракетами по Купянску — прокуратура (фото)

В результате ракетного удара по Купянску Харьковской области утром 24 октября было частично разрушено административное здание. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, враг, предварительно, обстрелял город ракетами С-300.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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