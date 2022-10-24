Утром армия РФ ударила ракетами по Купянску — прокуратура (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
В результате ракетного удара по Купянску Харьковской области утром 24 октября было частично разрушено административное здание. К счастью, никто не пострадал.
Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, враг, предварительно, обстрелял город ракетами С-300.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 18:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром армия РФ ударила ракетами по Купянску — прокуратура (фото)".