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Утром армия РФ ударила ракетами по Купянску — прокуратура (фото)

Происшествия 18:28   24.10.2022
Елена Нагорная
Утром армия РФ ударила ракетами по Купянску — прокуратура (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

В результате ракетного удара по Купянску Харьковской области утром 24 октября было частично разрушено административное здание. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, враг, предварительно, обстрелял город ракетами С-300.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 18:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром армия РФ ударила ракетами по Купянску — прокуратура (фото)".