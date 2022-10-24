В Харькове за финансовой помощью от ООН обратились 347 человек
Центр предоставления административных услуг Харькова принимает заявки на денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев в Украине.
С 14 октября заявления принимают специалисты благотворительного фонда «Право на защиту». Они работают в ЦНАП по адресу ул. Гимназическая набережная, 26
За прошедшую неделю в ЦНАПе получили 347 заявлений.
Зарегистрироваться могут жители и переселенцы из Харькова и Харьковской области.
С критериями и условиями предоставления денежной помощи можно ознакомиться здесь:
Розширено критерії людей, що можуть отримати допомогу від УВКБ ООН!
Заранее можно зарегистрироваться в электронной очереди по ссылке: https://dozvil.kh.ua/queue.
Если свободных дат нет – нужно подождать, когда они снова появятся.
Читайте также: Жители Харькова смогут получить денежную помощь от ООНКатегории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: беженцы, деньги, запись, ООН, очередь, помощь, Харьков, цнап; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 14:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове за финансовой помощью от ООН обратились 347 человек".