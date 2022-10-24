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В Харькове за финансовой помощью от ООН обратились 347 человек

Мир 14:53   24.10.2022
Оксана Якушко
В Харькове за финансовой помощью от ООН обратились 347 человек

Центр предоставления административных услуг Харькова принимает заявки на денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

С 14 октября заявления принимают специалисты благотворительного фонда «Право на защиту». Они работают в ЦНАП по адресу ул. Гимназическая набережная, 26

За прошедшую неделю в ЦНАПе получили 347 заявлений.

Зарегистрироваться могут жители и переселенцы из Харькова и Харьковской области.

С критериями и условиями предоставления денежной помощи можно ознакомиться здесь:

Розширено критерії людей, що можуть отримати допомогу від УВКБ ООН!

Заранее можно зарегистрироваться в электронной очереди по ссылке: https://dozvil.kh.ua/queue.

Если свободных дат нет – нужно подождать, когда они снова появятся.

Читайте также: Жители Харькова смогут получить денежную помощь от ООН

Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 14:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове за финансовой помощью от ООН обратились 347 человек".