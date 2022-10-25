Криминальный авторитет из Лозовой предстанет перед судом
Фото: Харьковская облпрокуратура
50-летний мужчина в 2020-21 годах был организатором сбора «дани» с предпринимателей Лозовского района Харьковской области в обмен на «спокойное» ведение бизнеса.
Те, кто отказывался платить, становились жертвами преследований, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.
«Мужчина был неоднократно осужден за совершение умышленных тяжких преступлений, после освобождения из мест лишения свободы снова решил зарабатывать на жизнь преступной деятельностью. Часть «прибыли» обвиняемый пускал на пополнение «воровской кассы» и поддержку лиц, находящихся в местах лишения свободы», — сообщили в прокуратуре.
Утвержден и направлен в суд обвинительный акт по факту умышленного установления и распространения преступного влияния (ч. 1 ст. 255-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 17:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "50-летний мужчина в 2020-21 годах был организатором сбора «дани» с предпринимателей Лозовского района Харьковской области в обмен на «спокойное» ведение бизнеса.".