Обратился к «авторитету»: жителя Харьковщины будут судить за выбивание долгов

С помощью местного «криминального авторитета» 55-летний лозовчанин отобрал у знакомых под видом долгов деньги и машину.

«По данным следствия, в 2021 году обвиняемый обратился за помощью к «уголовному авторитету», установившему преступное влияние в Лозовском районе — собирал «дань» с предпринимателей и требовал несуществующие долги у местных жителей. Обвиняемый попросил «авторитета» посодействовать решению личных вопросов — «выбить долги» у других лиц за якобы невыполнение ими предварительных договоренностей по торговле автомобилями. Чтобы «убедить» своих жертв отдать деньги, злоумышленники угрожали им насилием», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Напуганные «авторитетностью» и угрозами физической расправы, потерпевшие отдали рекетирам свое имущество: один — заплатил деньгами, второй — отдал собственную машину «ВАЗ-21099».

55-летний жителя Лозовского района сейчас в СИЗО. Ранее у него уже неоднократно были проблемы с законом, отметили прокуроры. Судить его будут за обращение к лицу о применении им преступного влияния. Такая статья предусматривает срок от трех до семи лет с возможной конфискацией имущества. Дело уже передали в суд.