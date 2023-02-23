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Обратился к «авторитету»: жителя Харьковщины будут судить за выбивание долгов

Общество 12:18   23.02.2023
Оксана Горун
Обратился к «авторитету»: жителя Харьковщины будут судить за выбивание долгов

С помощью местного «криминального авторитета» 55-летний лозовчанин отобрал у знакомых под видом долгов деньги и машину.

«По данным следствия, в 2021 году обвиняемый обратился за помощью к «уголовному авторитету», установившему преступное влияние в Лозовском районе — собирал «дань» с предпринимателей и требовал несуществующие долги у местных жителей. Обвиняемый попросил «авторитета» посодействовать решению личных вопросов — «выбить долги» у других лиц за якобы невыполнение ими предварительных договоренностей по торговле автомобилями. Чтобы «убедить» своих жертв отдать деньги, злоумышленники угрожали им насилием», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Обратился к авторитету, чтобы выбить деньги - жителя Лозовского района будут судить

Напуганные «авторитетностью» и угрозами физической расправы, потерпевшие отдали рекетирам свое имущество: один — заплатил деньгами, второй — отдал собственную машину «ВАЗ-21099».

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55-летний жителя Лозовского района сейчас в СИЗО. Ранее у него уже неоднократно были проблемы с законом, отметили прокуроры. Судить его будут за обращение к лицу о применении им преступного влияния. Такая статья предусматривает срок от трех до семи лет с возможной конфискацией имущества. Дело уже передали в суд.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 12:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С помощью местного «криминального авторитета» 55-летний лозовчанин отобрал у знакомых под видом долгов деньги и машину".