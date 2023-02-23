Звернувся до “авторитета”: мешканця Харківщини судитимуть за вибивання боргів

За допомогою місцевого “кримінального авторитета” 55-річний лозівчанин відібрав у знайомих під виглядом боргів гроші та машину.

“За даними слідства, у 2021 році обвинувачений звернувся за допомогою до “кримінального авторитета”, який встановив злочинний вплив у Лозівському районі — збирав “данину” з підприємців та вимагав неіснуючі борги у місцевих мешканців. Обвинувачений попрохав “авторитета” посприяти вирішенню особистих питань — “вибити борги” у інших осіб за начебто невиконання ними попередніх домовленостей щодо торгівлі автомобілями. Аби “переконати” своїх жертв віддати гроші, зловмисники погрожували їм насильством“, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури .

Налякані “авторитетністю” та погрозами фізичної розправи, потерпілі віддали рекетирам своє майно: один – заплатив грошима, другий – віддав власну машину “ВАЗ-21099”.

55-річний житель Лозівського району зараз у СІЗО. Раніше він уже неодноразово мав проблеми із законом, зазначили прокурори. Судитимуть його за звернення до особи про застосування нею злочинного впливу. Така стаття передбачає строк від трьох до семи років із можливою конфіскацією майна. Справу вже передали до суду.