Затримали харків’янина-злочинця, який обіцяв піти на фронт, але втік
Кримінальника з Харківщини, який обіцяв піти на фронт і захищати країну, але зник безвісти, вдруге спіймали, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
Відомого в кримінальних колах авторитета затримали за вимагання грошей. $250 тисяч в обмін на так звану «кришу» він намагався отримати від бізнесмена ще минулого року, до початку повномасштабного вторгнення. Підприємцю кримінальник погрожував фізичною розправою.
Спіймали «авторитета», коли він отримав частину суми в одному з ресторанів Харкова. Він одразу потрапив під варту за рішенням суду, у січні 2022 року. Та після початку повномасштабного вторгнення, кримінальник повинен був захищати країну в лавах ЗСУ. На цій підставі суд змінив міру запобіжного заходу, надавши можливість вийти під заставу 297 тис. грн.
“Але до війська підозрюваний так і не потрапив. Натомість взагалі зник, а його дружина навіть звернулася до поліції із заявою, що він пропав безвісти. Знайти втікача ми все одно змогли. Його затримали на одному з блок-постів у Києві і тепер від відповідальності він більше не втече. Хоч дружина його задоволена, бо знайшла її чоловіка”, – іронічно зауважив Болвінов.
Нині затриманий знову під вартою, без застави. Обвинувальний акт вже направили до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 17:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кримінальника з Харківщини, який обіцяв піти на фронт і захищати країну, але зник безвісти, вдруге спіймали, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.".