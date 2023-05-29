Задержали харьковчанина-преступника, который обещал уйти на фронт, но сбежал
Уголовника из Харьковщины, который обещал уйти на фронт и защищать страну, но пропал без вести, второй раз поймали, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
Известный в криминальных кругах авторитет задержан за вымогание денег. $250 тысяч в обмен на так называемую «крышу» он пытался получить от бизнесмена еще в прошлом году до начала полномасштабного вторжения. Предпринимателю уголовник угрожал физической расправой.
Поймали авторитета, когда он получил часть суммы в одном из ресторанов Харькова. Он сразу попал под стражу по решению суда в январе 2022 года. Но после начала полномасштабного вторжения уголовник должен был защищать страну в рядах ВСУ. На этом основании суд изменил меру пресечения, предоставив возможность выйти в залог 297 тыс. грн.
«Но в армию подозреваемый так и не попал. Он вообще исчез, а его жена даже обратилась в полицию с заявлением о том, что он пропал без вести. Найти беглеца мы все равно смогли. Его задержали на одном из блокпостов в Киеве и теперь от ответственности он больше не уйдет. Теперь хоть жена его довольна, потому что нашла мужа», -иронично заметил Болвинов.
Сейчас задержанный снова под стражей, без залога. Обвинительный акт мы уже направили в суд.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 17:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уголовника из Харьковщины, который обещал уйти на фронт и защищать страну, но пропал без вести, второй раз поймали, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".