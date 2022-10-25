Кримінальний авторитет із Лозової постане перед судом
50-річний чоловік у 2020-21 роках був організатором збору “данини” з підприємців Лозівського району Харківської області в обмін на “спокійне” ведення бізнесу.
Ті, хто відмовлявся платити, ставали жертвами переслідувань, розповіли у Харківській облпрокуратурі.
“Чоловік був неодноразово засуджений за вчинення умисних тяжких злочинів, після звільнення з місць позбавлення волі знову вирішив заробляти на життя злочинною діяльністю. Частину “прибутку” обвинувачений пускав на поповнення “злодійської каси” та підтримку осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі”, – повідомили у прокуратурі.
Затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом умисного встановлення та поширення злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 17:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "50-річний чоловік у 2020-21 роках був організатором збору “данини” з підприємців Лозівського району Харківської області в обмін на “спокійне” ведення бізнесу.".