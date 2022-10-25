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Кримінальний авторитет із Лозової постане перед судом

Події 17:52   25.10.2022
Олена Нагорна
Кримінальний авторитет із Лозової постане перед судом

50-річний чоловік у 2020-21 роках був організатором збору “данини” з підприємців Лозівського району Харківської області в обмін на “спокійне” ведення бізнесу.

Ті, хто відмовлявся платити, ставали жертвами переслідувань, розповіли у Харківській облпрокуратурі.

“Чоловік був неодноразово засуджений за вчинення умисних тяжких злочинів, після звільнення з місць позбавлення волі знову вирішив заробляти на життя злочинною діяльністю. Частину “прибутку” обвинувачений пускав на поповнення “злодійської каси” та підтримку осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі”, – повідомили у прокуратурі.

Затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом умисного встановлення та поширення злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України).

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 17:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "50-річний чоловік у 2020-21 роках був організатором збору “данини” з підприємців Лозівського району Харківської області в обмін на “спокійне” ведення бізнесу.".