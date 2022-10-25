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У Харкові арештували майно підприємства росіян на 14 млн грн

Економіка 16:17   25.10.2022
Оксана Якушко
У Харкові арештували майно підприємства росіян на 14 млн грн

У Харкові російські бізнесмени виготовляли холодильники та вентилятори, повідомив Офіс Генрокура.

Суд наклав арешт на корпоративні права російського ТОВ, яке є співзасновником харківського підприємства, на суму майже 12 млн. грн. і п’ять транспортних засобів вартістю близько 2 млн. грн. Наразі триває процедура передачі активів до АРМА.

На території Новобаварського району Харкова знаходиться підприємство, яке виробляє промислове холодильне та вентиляційне обладнання. Серед його співзасновників – ТОВ, яке зареєстроване у Московській області РФ.

Компанія отримує в Україні прибуток від господарської діяльності харківського підприємства та сплачує податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні. Також існує значний ризик, що автомобілі можуть передати агресорам.

Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова здійснює процесуальне керівництво з кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 16:17;

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