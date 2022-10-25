В Харькове арестовали имущество предприятия россиян на 14 млн грн
В Харькове российские бизнесмены производили холодильники и вентиляторы, сообщил Офис Генрокура.
Суд наложил арест на корпоративные права российского ООО, являющегося соучредителем харьковского предприятия, на сумму почти 12 млн грн и пять транспортных средств стоимостью около 2 млн грн. В настоящее время идет процедура передачи активов в АРМА.
На территории Новобаварского района Харькова находится предприятие, которое производит промышленное холодильное и вентиляционное оборудование. Среди его соучредителей – ООО, которое зарегистрировано в Московской области РФ.
Компания получает в Украине прибыль от хозяйственной деятельности харьковского предприятия и платит налоги в государственный бюджет РФ, финансируя войну в Украине. Также существует значительный риск, что автомобили могут передать или использовать агрессорам.
Новобаварская окружная прокуратура г. Харькова осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
Читайте также: В Харькове нашли предприятие, которое работает на РФ
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове арестовали имущество предприятия россиян на 14 млн грн»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 16:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове арестовали имущество предприятия россиян на 14 млн грн".