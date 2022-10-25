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В Харькове арестовали имущество предприятия россиян на 14 млн грн

Общество 16:17   25.10.2022
Оксана Якушко
В Харькове арестовали имущество предприятия россиян на 14 млн грн

В Харькове российские бизнесмены производили холодильники и вентиляторы, сообщил Офис Генрокура.

Суд наложил арест на корпоративные права российского ООО, являющегося соучредителем харьковского предприятия, на сумму почти 12 млн грн и пять транспортных средств стоимостью около 2 млн грн. В настоящее время идет процедура передачи активов в АРМА.

На территории Новобаварского района Харькова находится предприятие, которое производит промышленное холодильное и вентиляционное оборудование. Среди его соучредителей – ООО, которое зарегистрировано в Московской области РФ.

Компания получает в Украине прибыль от хозяйственной деятельности харьковского предприятия и платит налоги в государственный бюджет РФ, финансируя войну в Украине. Также существует значительный риск, что автомобили могут передать или использовать агрессорам.

Новобаварская окружная прокуратура г. Харькова осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 16:17;

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