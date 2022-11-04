В Харькове арестовали аукционерные права предприятий, принадлежавших россиянам
Прокуратура Харьковской области арестовала долю пакета акций предприятия на сумму 16,7 млн. грн.
Акционерное общество, главным видом деятельности которого является создание машин и оборудования, владеет собственником пакета акций – резидента РФ. Его доля в уставном капитале общества составляет более 15%, что в денежном эквиваленте составляет 16,2 млн грн.
Также установлено, что среди учредителей харьковского ООО, специализирующегося на производстве продуктов нефтепереработки, есть гражданин России. Его доля в уставном капитале ООО составляет 50% – в денежном эквиваленте это соответствует сумме в 500 тыс. грн.
Поскольку деятельность указанных предприятий может быть направлена на причинение вреда экономической безопасности Украины, финансирование действий с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, прокурор обратился с соответствующими ходатайствами в суд.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины) и происходит передача активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 13:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура Харьковской области арестовала долю пакета акций предприятия на сумму 16,7 млн. грн.".