В Харькове арестовали аукционерные права предприятий, принадлежавших россиянам

Прокуратура Харьковской области арестовала долю пакета акций предприятия на сумму 16,7 млн. грн.

Акционерное общество, главным видом деятельности которого является создание машин и оборудования, владеет собственником пакета акций – резидента РФ. Его доля в уставном капитале общества составляет более 15%, что в денежном эквиваленте составляет 16,2 млн грн.

Также установлено, что среди учредителей харьковского ООО, специализирующегося на производстве продуктов нефтепереработки, есть гражданин России. Его доля в уставном капитале ООО составляет 50% – в денежном эквиваленте это соответствует сумме в 500 тыс. грн.

Поскольку деятельность указанных предприятий может быть направлена ​​на причинение вреда экономической безопасности Украины, финансирование действий с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, прокурор обратился с соответствующими ходатайствами в суд.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины) и происходит передача активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Читайте также: В Харькове арестовали имущество предприятия россиян на 14 млн грн