У Харкові арештували акціонерні права підприємств, яким володіли росіяни
Прокуратура Харківської області заарештувала частку пакета акцій підприємства на 16,7 млн. грн.
Акціонерне товариство, основним видом діяльності якого є виробництво машин і устаткування, має власника пакету акцій – резидента рф. Його частка у статутному капіталі товариства складає понад 15%, що в грошовому еквіваленті дорівнює 16,2 млн грн.
Також встановлено, що серед засновників харківського ТОВ, яке спеціалізується на виробництві продуктів нафтоперероблення, є громадянин рф. Його частка в статутному капіталі ТОВ складає 50% — у грошовому еквіваленті це відповідає сумі в 500 тис. грн.
Оскільки діяльність зазначених підприємств може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, прокурор звернувся з відповідними клопотаннями до суду.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України) і відбувається передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 13:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура Харківської області заарештувала частку пакета акцій підприємства на 16,7 млн. грн.".