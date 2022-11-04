Live
  • П’ятниця 04.11.2022
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

У Харкові арештували акціонерні права підприємств, яким володіли росіяни

Суспільство 13:00   04.11.2022
Оксана Якушко
У Харкові арештували акціонерні права підприємств, яким володіли росіяни

Прокуратура Харківської області заарештувала частку пакета акцій підприємства на 16,7 млн. грн.

Акціонерне товариство, основним видом діяльності якого є виробництво машин і устаткування, має власника пакету акцій – резидента рф. Його частка у статутному капіталі товариства складає понад 15%, що в грошовому еквіваленті дорівнює 16,2 млн грн.

Також встановлено, що серед засновників харківського ТОВ, яке спеціалізується на виробництві продуктів нафтоперероблення, є громадянин рф. Його частка в статутному капіталі ТОВ складає 50% — у грошовому еквіваленті це відповідає сумі в 500 тис. грн.

Оскільки діяльність зазначених підприємств може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, прокурор звернувся з відповідними клопотаннями до суду.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України) і відбувається передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Читайте також:  У Харкові заарештували майно підприємства росіян на 14 млн. грн.

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

13:56
Очолив «карний розшук» в окупантів. Судитимуть поліціянта з Харківщини
12:49
Розважав окупантів: у Ізюмі на Харківщині виявили артиста-колаборанта
16:17
Експерти з Нідерландів зберуть докази військових злочинів рф на Харківщині
13:05
Обдурив 35 людей. На Харківщині псевдоволонтер видурював гроші на ЗСУ
13:32
Був комунальником при окупантах: На Харківщині викрили колаборанта

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові арештували акціонерні права підприємств, яким володіли росіяни»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 13:00;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура Харківської області заарештувала частку пакета акцій підприємства на 16,7 млн. грн.".