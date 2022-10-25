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На Харьковщине после нашествия «русского мира» восстанавливают мост (фото)

Общество 11:11   25.10.2022
Алексей Наумов
На Харьковщине после нашествия «русского мира» восстанавливают мост (фото)

Мост через реку Северский Донец на трассе Н-26 Чугуев – Меловое уже обезопасили, дорожники продолжают работы.

«С февраля по июнь 2022 года оккупанты неоднократно попадали снарядами в мост. Из-за вражеских обстрелов был разрушен тротуар моста, а обломками от снарядов уничтожено современное автономное освещение», — отметили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Поврежденную балку моста уже заменили. Работы продолжаются.

В САД отметили, что этот мост только в прошлом году капитально отремонтировали.

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    • В целом на Харьковщине из-за боевых действий были уничтожены 24 моста, на 17 из них уже идут восстановительные работы. Также рядом с обрушившимися конструкциями сооружают временные переправы.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 11:11;

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