На Харьковщине после нашествия «русского мира» восстанавливают мост (фото)

Мост через реку Северский Донец на трассе Н-26 Чугуев – Меловое уже обезопасили, дорожники продолжают работы.

«С февраля по июнь 2022 года оккупанты неоднократно попадали снарядами в мост. Из-за вражеских обстрелов был разрушен тротуар моста, а обломками от снарядов уничтожено современное автономное освещение», — отметили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Поврежденную балку моста уже заменили. Работы продолжаются.

В САД отметили, что этот мост только в прошлом году капитально отремонтировали.

В целом на Харьковщине из-за боевых действий были уничтожены 24 моста, на 17 из них уже идут восстановительные работы. Также рядом с обрушившимися конструкциями сооружают временные переправы.