На Харьковщине после нашествия «русского мира» восстанавливают мост (фото)
Мост через реку Северский Донец на трассе Н-26 Чугуев – Меловое уже обезопасили, дорожники продолжают работы.
«С февраля по июнь 2022 года оккупанты неоднократно попадали снарядами в мост. Из-за вражеских обстрелов был разрушен тротуар моста, а обломками от снарядов уничтожено современное автономное освещение», — отметили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Харьковской области.
Поврежденную балку моста уже заменили. Работы продолжаются.
В САД отметили, что этот мост только в прошлом году капитально отремонтировали.
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В целом на Харьковщине из-за боевых действий были уничтожены 24 моста, на 17 из них уже идут восстановительные работы. Также рядом с обрушившимися конструкциями сооружают временные переправы.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 11:11;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине после нашествия «русского мира» восстанавливают мост (фото)".