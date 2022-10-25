Live
  • Вівторок 25.10.2022
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.96
    • 🟢

На Харківщині після навали “русского мира” відновлюють міст (фото)

Суспільство 11:11   25.10.2022
Олексій Наумов
На Харківщині після навали “русского мира” відновлюють міст (фото)

Міст через річку Сіверський Донець на трасі Н-26 Чугуїв – Мілове вже убезпечили, шляховики продовжують роботи.

“З лютого по червень 2022 року окупанти неодноразово влучали снарядами в міст. Через ворожі обстріли було зруйновано тротуар мосту, а уламками від снарядів знищено сучасне автономне освітлення”, – зазначили в пресслужбі Служби автомобільних доріг у Харківській області.

Пошкоджену балку моста вже замінили. Роботи продовжуються.

У САД зазначили, що цей міст лише торік капітально відремонтували.

  • Читайте також: Газ для понад 3,5 тисяч родин з’явився у деокупованій Борівській громаді

    • Загалом на Харківщині через бойові дії було знищено 24 мости, на 17 з них уже йдуть відновлювальні роботи. Також поряд із конструкціями, що обрушилися, споруджують тимчасові переправи.

    Автор: Олексій Наумов

    Новини за темою:

    12:20
    Відновлення будинків у Харкові: за тиждень роботи провели в 60 будинках
    08:09
    Зеленський розповів про ситуацію на деокупованих територіях Харківщини
    11:52
    На Харківщині зруйновано 24 мости (фото)
    10:59
    Електрика. На Дергачівщині відновлюють електромагістралі до трьох сіл
    10:10
    На Харківщині вже можна проїхати сімома мостами, що були зруйновані

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
  • дивіться у Youtube, TikTok

    • Ви читали новину: «На Харківщині після навали “русского мира” відновлюють міст (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 11:11;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині після навали “русского мира” відновлюють міст (фото)".