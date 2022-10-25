На Харківщині після навали “русского мира” відновлюють міст (фото)
Міст через річку Сіверський Донець на трасі Н-26 Чугуїв – Мілове вже убезпечили, шляховики продовжують роботи.
“З лютого по червень 2022 року окупанти неодноразово влучали снарядами в міст. Через ворожі обстріли було зруйновано тротуар мосту, а уламками від снарядів знищено сучасне автономне освітлення”, – зазначили в пресслужбі Служби автомобільних доріг у Харківській області.
Пошкоджену балку моста вже замінили. Роботи продовжуються.
У САД зазначили, що цей міст лише торік капітально відремонтували.
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Загалом на Харківщині через бойові дії було знищено 24 мости, на 17 з них уже йдуть відновлювальні роботи. Також поряд із конструкціями, що обрушилися, споруджують тимчасові переправи.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 11:11;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині після навали “русского мира” відновлюють міст (фото)".