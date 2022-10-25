На Харківщині після навали “русского мира” відновлюють міст (фото)

Міст через річку Сіверський Донець на трасі Н-26 Чугуїв – Мілове вже убезпечили, шляховики продовжують роботи.

“З лютого по червень 2022 року окупанти неодноразово влучали снарядами в міст. Через ворожі обстріли було зруйновано тротуар мосту, а уламками від снарядів знищено сучасне автономне освітлення”, – зазначили в пресслужбі Служби автомобільних доріг у Харківській області.

Пошкоджену балку моста вже замінили. Роботи продовжуються.

У САД зазначили, що цей міст лише торік капітально відремонтували.

Загалом на Харківщині через бойові дії було знищено 24 мости, на 17 з них уже йдуть відновлювальні роботи. Також поряд із конструкціями, що обрушилися, споруджують тимчасові переправи.