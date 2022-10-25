В Минреинтеграции сообщили, ВПЛ из каких громад Харьковщины получат выплаты
Минреинтеграции опубликовало обновленный список громад Украины, находящихся в районе боевых действий, в окружении и временно оккупированных.
После контрнаступления Сил обороны на Харьковщине переселенцы из некоторых громад региона предполагали, что их населенные пункты исключат из списка, а сами ВПЛ лишатся выплат. Однако пока что этого не произошло.
В списке, обновленном Минреинтеграции, по-преждему перечислены все 56 громад Харьковской области, включая условно мирные Краснокутскую, Коломакскую, громады Красноградского района, которые сами принимают переселенцев.
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«Все внутренне перемещенные лица этих громад получат денежную помощь от государства. Информируем, что перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций», — напомнили в Министерстве.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 08:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Минреинтеграции сообщили, ВПЛ из каких громад Харьковщины получат выплаты".