В Минреинтеграции сообщили, ВПЛ из каких громад Харьковщины получат выплаты

Минреинтеграции опубликовало обновленный список громад Украины, находящихся в районе боевых действий, в окружении и временно оккупированных.

После контрнаступления Сил обороны на Харьковщине переселенцы из некоторых громад региона предполагали, что их населенные пункты исключат из списка, а сами ВПЛ лишатся выплат. Однако пока что этого не произошло.

В списке, обновленном Минреинтеграции, по-преждему перечислены все 56 громад Харьковской области, включая условно мирные Краснокутскую, Коломакскую, громады Красноградского района, которые сами принимают переселенцев.

«Все внутренне перемещенные лица этих громад получат денежную помощь от государства. Информируем, что перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций», — напомнили в Министерстве.