У Мінреінтеграції повідомили, ВПО з яких громад Харківщини отримають виплати

Мінреінтеграції опублікувало оновлений список громад України, що перебувають у районі бойових дій, в оточенні та тимчасово окупованих.

Після контрнаступу Сил оборони на Харківщині переселенці з деяких громад регіону припускали, що їхні населені пункти виключать зі списку, а самі ВПО втратять виплати. Однак поки що цього не сталося.

У списку , оновленому Мінреінтеграції, як і раніше, перераховано всі 56 громад Харківської області, включаючи умовно мирні Краснокутську, Коломацьку, громади Красноградського району, які самі приймають переселенців.

“Усі внутрішньо переміщені особи цих громад отримають грошову допомогу від держави. Інформуємо, що перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міських військових адміністрацій”, – нагадали в Міністерстві.