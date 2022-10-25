У Мінреінтеграції повідомили, ВПО з яких громад Харківщини отримають виплати
Мінреінтеграції опублікувало оновлений список громад України, що перебувають у районі бойових дій, в оточенні та тимчасово окупованих.
Після контрнаступу Сил оборони на Харківщині переселенці з деяких громад регіону припускали, що їхні населені пункти виключать зі списку, а самі ВПО втратять виплати. Однак поки що цього не сталося.
У списку , оновленому Мінреінтеграції, як і раніше, перераховано всі 56 громад Харківської області, включаючи умовно мирні Краснокутську, Коломацьку, громади Красноградського району, які самі приймають переселенців.
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“Усі внутрішньо переміщені особи цих громад отримають грошову допомогу від держави. Інформуємо, що перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міських військових адміністрацій”, – нагадали в Міністерстві.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 08:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Мінреінтеграції повідомили, ВПО з яких громад Харківщини отримають виплати".