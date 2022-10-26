На Харьковщине оккупанты запрещают людям выезжать из населенного пункта
Российские военные запрещают жителям оккупированного Первомайского в Харьковской области покидать населенный пункт.
«Российские захватчики ограничивают право свободного передвижения гражданских на временно занятых территориях. Так, местным жителям населенного пункта Первомайское Харьковской области, запрещено покидать поселок», — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.
Очевидно, речь идет о селе Первомайское, что на востоке от Купянска (в области — несколько населенных пунктов с таким названием).
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные запрещают жителям оккупированного Первомайского в Харьковской области покидать населенный пункт.".