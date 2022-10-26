На Харьковщине оккупанты запрещают людям выезжать из населенного пункта

Российские военные запрещают жителям оккупированного Первомайского в Харьковской области покидать населенный пункт.

«Российские захватчики ограничивают право свободного передвижения гражданских на временно занятых территориях. Так, местным жителям населенного пункта Первомайское Харьковской области, запрещено покидать поселок», — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Очевидно, речь идет о селе Первомайское, что на востоке от Купянска (в области — несколько населенных пунктов с таким названием).