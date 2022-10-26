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На Харьковщине оккупанты запрещают людям выезжать из населенного пункта

Общество 20:00   26.10.2022
Елена Нагорная
На Харьковщине оккупанты запрещают людям выезжать из населенного пункта

Российские военные запрещают жителям оккупированного Первомайского в Харьковской области покидать населенный пункт.

«Российские захватчики ограничивают право свободного передвижения гражданских на временно занятых территориях. Так, местным жителям населенного пункта Первомайское Харьковской области, запрещено покидать поселок», — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Очевидно, речь идет о селе Первомайское, что на востоке от Купянска (в области — несколько населенных пунктов с таким названием).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 20:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные запрещают жителям оккупированного Первомайского в Харьковской области покидать населенный пункт.".