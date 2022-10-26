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На Харківщині окупанти забороняють людям виїжджати з населеного пункту

Події 20:00   26.10.2022
Олена Нагорна
На Харківщині окупанти забороняють людям виїжджати з населеного пункту

Російські військові забороняють мешканцям окупованого Першотравневого на Харківщині залишати населений пункт.

“Російські загарбники обмежують право вільного пересування цивільних на тимчасово зайнятих територіях. Так, місцевим жителям населеного пункту Першотравневе Харківської області, заборонено залишати селище”, – йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

Вочевидь, йдеться про село Першотравневе, що на схід від Куп’янська (в області – декілька населених пунктів із такою назвою).

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 20:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові забороняють мешканцям окупованого Першотравневого на Харківщині залишати населений пункт.".