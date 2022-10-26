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14 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Події 18:37   26.10.2022
Олена Нагорна
14 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Щонайменше 14 населених пунктів обстріляли російські військові в Харківській області протягом доби.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00. Зазначається, що ворог гатив із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Бочкове, Вільхуватка, Бударки, Чугунівка, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна, а на Куп’янському – райони населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Піщане, Першотравневе, Фиголівка та Крохмальне.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 18:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше 14 населених пунктів обстріляли російські військові в Харківській області протягом доби.".