14 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

Минимум 14 населенных пунктов обстреляли российские военные в Харьковской области в течение суток.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00. Отмечается, что враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Бочковое, Ольховатка, Бударки, Чугуновка, Шевченково, Стрелечья и Двуречная, а на Купянском — районы населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Котляровка, Песчаное, Первомайское, Фиголевка и Крохмальное.