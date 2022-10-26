Live
  • Среда 26.10.2022
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.08
    • 🔴

14 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:37   26.10.2022
Елена Нагорная
14 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

Минимум 14 населенных пунктов обстреляли российские военные в Харьковской области в течение суток.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00. Отмечается, что враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Бочковое, Ольховатка, Бударки, Чугуновка, Шевченково, Стрелечья и Двуречная, а на Купянском — районы населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Котляровка, Песчаное, Первомайское, Фиголевка и Крохмальное.

Читайте также: Валерий Залужный сообщил о гибели экипажа танка, освобождавшего Харьковщину

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:04
Синегубов подтвердил намерения отключать свет в Харькове со следующей недели
18:19
В Салтовском районе Харькова пешеход погиб под колесами BMW
17:56
Харьков в режиме жесткой экономии, — Терехов о предстоящих веерных отключениях
17:20
Уголовник с Изюмщины советовал военным РФ, кого из односельчан ограбить
16:28
В Харькове заработал автобус №41е, который возит от метро на Северную Салтовку

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «14 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 18:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минимум 14 населенных пунктов обстреляли российские военные в Харьковской области в течение суток.".