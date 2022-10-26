14 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб
Минимум 14 населенных пунктов обстреляли российские военные в Харьковской области в течение суток.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00. Отмечается, что враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Бочковое, Ольховатка, Бударки, Чугуновка, Шевченково, Стрелечья и Двуречная, а на Купянском — районы населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Котляровка, Песчаное, Первомайское, Фиголевка и Крохмальное.
Читайте также: Валерий Залужный сообщил о гибели экипажа танка, освобождавшего Харьковщину
Новости по теме:
Вы читали новость: «14 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 18:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минимум 14 населенных пунктов обстреляли российские военные в Харьковской области в течение суток.".