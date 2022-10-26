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Валерий Залужный сообщил о гибели экипажа танка, освобождавшего Харьковщину

Происшествия 10:29   26.10.2022
Алексей Наумов
Валерий Залужный сообщил о гибели экипажа танка, освобождавшего Харьковщину

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, в котором уже погибший танкист Евгений Кихтенко рассказывает о контрнаступлении на Харьковщине, в частности об освобождении Купянска.

«Евгений Кихтенко вместе с экипажем своего танка погиб 25 сентября во время освобождения Харьковщины», — подписал видеоролик Залужный.

На видео танкист 92 ОМБр Евгений Кихтенко рассказывает о контрнаступлении на Харьковщине.

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    • «Победа дается нам очень тяжело. Ее цена – жизнь лучших воинов. Мы не отдадим одержанную кровью Победу в руки врагу. В память о тех, кто вернулся из боя на щите. Во имя целых поколений украинцев, боровшихся за свободу в прошлые годы. Ради наших детей и будущего», — заявил Залужный.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 10:29;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, в котором уже погибший танкист Евгений Кихтенко рассказывает о контрнаступлении на Харьковщине, в частности об освобождении Купянска".