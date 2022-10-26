Валерий Залужный сообщил о гибели экипажа танка, освобождавшего Харьковщину

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, в котором уже погибший танкист Евгений Кихтенко рассказывает о контрнаступлении на Харьковщине, в частности об освобождении Купянска.

«Евгений Кихтенко вместе с экипажем своего танка погиб 25 сентября во время освобождения Харьковщины», — подписал видеоролик Залужный.

На видео танкист 92 ОМБр Евгений Кихтенко рассказывает о контрнаступлении на Харьковщине.

«Победа дается нам очень тяжело. Ее цена – жизнь лучших воинов. Мы не отдадим одержанную кровью Победу в руки врагу. В память о тех, кто вернулся из боя на щите. Во имя целых поколений украинцев, боровшихся за свободу в прошлые годы. Ради наших детей и будущего», — заявил Залужный.