Валерий Залужный сообщил о гибели экипажа танка, освобождавшего Харьковщину
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, в котором уже погибший танкист Евгений Кихтенко рассказывает о контрнаступлении на Харьковщине, в частности об освобождении Купянска.
«Евгений Кихтенко вместе с экипажем своего танка погиб 25 сентября во время освобождения Харьковщины», — подписал видеоролик Залужный.
На видео танкист 92 ОМБр Евгений Кихтенко рассказывает о контрнаступлении на Харьковщине.
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«Победа дается нам очень тяжело. Ее цена – жизнь лучших воинов. Мы не отдадим одержанную кровью Победу в руки врагу. В память о тех, кто вернулся из боя на щите. Во имя целых поколений украинцев, боровшихся за свободу в прошлые годы. Ради наших детей и будущего», — заявил Залужный.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 10:29;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, в котором уже погибший танкист Евгений Кихтенко рассказывает о контрнаступлении на Харьковщине, в частности об освобождении Купянска".