Валерій Залужний повідомив про загибель екіпажу танка, що звільняв Харківщину

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, в якому вже загиблий танкіст Євген Кіхтенко розповідає про контрнаступ на Харківщині, зокрема, про звільнення Куп’янська.

“Євген Кіхтенко разом із екіпажем свого танка загинув 25 вересня під час визволення Харківщини”, – підписав відеоролик Залужний.

На відео танкіст 92 ОМБр Євген Кіхтенко розповідає про контрнаступ на Харківщині.

“Перемога дається нам дуже важко. Її ціна – життя найкращих воїнів. Ми не віддамо здобуту кров’ю Перемогу в руки ворогові. На згадку про тих, хто повернувся з бою на щиті. В ім’я цілих поколінь українців, які боролися за свободу в минулі роки. Заради наших дітей та майбутнього”, – заявив Залужний.