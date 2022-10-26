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Валерій Залужний повідомив про загибель екіпажу танка, що звільняв Харківщину

Події 10:29   26.10.2022
Олексій Наумов
Валерій Залужний повідомив про загибель екіпажу танка, що звільняв Харківщину

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, в якому вже загиблий танкіст Євген Кіхтенко розповідає про контрнаступ на Харківщині, зокрема, про звільнення Куп’янська.

“Євген Кіхтенко разом із екіпажем свого танка загинув 25 вересня під час визволення Харківщини”, – підписав відеоролик Залужний.

На відео танкіст 92 ОМБр Євген Кіхтенко розповідає про контрнаступ на Харківщині.

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    • “Перемога дається нам дуже важко. Її ціна – життя найкращих воїнів. Ми не віддамо здобуту кров’ю Перемогу в руки ворогові. На згадку про тих, хто повернувся з бою на щиті. В ім’я цілих поколінь українців, які боролися за свободу в минулі роки. Заради наших дітей та майбутнього”, – заявив Залужний.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «Валерій Залужний повідомив про загибель екіпажу танка, що звільняв Харківщину»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 10:29;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, в якому вже загиблий танкіст Євген Кіхтенко розповідає про контрнаступ на Харківщині, зокрема, про звільнення Куп’янська".