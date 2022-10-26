Валерій Залужний повідомив про загибель екіпажу танка, що звільняв Харківщину
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, в якому вже загиблий танкіст Євген Кіхтенко розповідає про контрнаступ на Харківщині, зокрема, про звільнення Куп’янська.
“Євген Кіхтенко разом із екіпажем свого танка загинув 25 вересня під час визволення Харківщини”, – підписав відеоролик Залужний.
На відео танкіст 92 ОМБр Євген Кіхтенко розповідає про контрнаступ на Харківщині.
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“Перемога дається нам дуже важко. Її ціна – життя найкращих воїнів. Ми не віддамо здобуту кров’ю Перемогу в руки ворогові. На згадку про тих, хто повернувся з бою на щиті. В ім’я цілих поколінь українців, які боролися за свободу в минулі роки. Заради наших дітей та майбутнього”, – заявив Залужний.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 10:29;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, в якому вже загиблий танкіст Євген Кіхтенко розповідає про контрнаступ на Харківщині, зокрема, про звільнення Куп’янська".