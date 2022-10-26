В Харькове пробно запускают тепло: в домах протекают системы
Во время пробного запуска теплоносителя в дома в Харькове тепловики обнаруживают дефекты систем отопления, которые не выявили при гидравлических испытаниях.
Частично внутридомовые системы в домах в Харькове пострадали во время боевых действий, поясняют в КП «Харьковские тепловые сети».
«Во время боевых действий из-за повреждений источников теплоснабжения и самих домов коммуникации были поражены низкой температурой, морозом. Явные повреждения устранили еще после гидроиспытаний, а скрытые дефекты металла обнаружил только подогретый теплоноситель. Несмотря на все проблемы, аварийные бригады «Харьковских теплосетей» круглосуточно выезжают на вызовы и оперативно устраняют дефекты», — сообщили коммунальщики.
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В КП «ХТС» отметили, что только за прошедшие сутки было зарегистрировано 182 обращения граждан на протекание системы.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 12:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время пробного запуска теплоносителя в дома в Харькове тепловики обнаруживают дефекты систем отопления, которые не выявили при гидравлических испытаниях".