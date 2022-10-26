В Харькове пробно запускают тепло: в домах протекают системы

Во время пробного запуска теплоносителя в дома в Харькове тепловики обнаруживают дефекты систем отопления, которые не выявили при гидравлических испытаниях.

Частично внутридомовые системы в домах в Харькове пострадали во время боевых действий, поясняют в КП «Харьковские тепловые сети».

«Во время боевых действий из-за повреждений источников теплоснабжения и самих домов коммуникации были поражены низкой температурой, морозом. Явные повреждения устранили еще после гидроиспытаний, а скрытые дефекты металла обнаружил только подогретый теплоноситель. Несмотря на все проблемы, аварийные бригады «Харьковских теплосетей» круглосуточно выезжают на вызовы и оперативно устраняют дефекты», — сообщили коммунальщики.

В КП «ХТС» отметили, что только за прошедшие сутки было зарегистрировано 182 обращения граждан на протекание системы.