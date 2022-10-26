У Харкові пробно запускають тепло: у будинках протікають системи

Під час пробного запуску теплоносія до будинків у Харкові тепловики виявляють дефекти систем опалення, які не виявили під час гідравлічних випробувань.

Частково внутрішньобудинкові системи в Харкові постраждали під час бойових дій, пояснюють у КП “Харківські теплові мережі”.

“Під час бойових дій через пошкодження джерел теплопостачання та самих будинків комунікації були вражені низькою температурою, морозом. Явні пошкодження усунули ще після гідровипробувань, а приховані дефекти металу виявив лише підігрітий теплоносій. Незважаючи на всі проблеми, аварійні бригади “Харківських тепломереж” виїжджають на виклики та оперативно усувають дефекти”, – повідомили комунальники.

У КП “ХТС” зазначили, що лише минулої доби було зареєстровано 182 звернення громадян на протікання системи.