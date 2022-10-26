Live
  • Середа 26.10.2022
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.08
    • 🟢

У Харкові пробно запускають тепло: у будинках протікають системи

Суспільство 12:45   26.10.2022
Оксана Горун
У Харкові пробно запускають тепло: у будинках протікають системи

Під час пробного запуску теплоносія до будинків у Харкові тепловики виявляють дефекти систем опалення, які не виявили під час гідравлічних випробувань.

Частково внутрішньобудинкові системи в Харкові постраждали під час бойових дій, пояснюють у КП “Харківські теплові мережі”.

“Під час бойових дій через пошкодження джерел теплопостачання та самих будинків комунікації були вражені низькою температурою, морозом. Явні пошкодження усунули ще після гідровипробувань, а приховані дефекти металу виявив лише підігрітий теплоносій. Незважаючи на всі проблеми, аварійні бригади “Харківських тепломереж” виїжджають на виклики та оперативно усувають дефекти”, – повідомили комунальники.

  • Читайте також: У Харкові пробно запускають тепло: у будинках протікають системи

    • У КП “ХТС” зазначили, що лише минулої доби було зареєстровано 182 звернення громадян на протікання системи.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    11:02
    З Ізюма погодилися евакуюватися лише 28 людей
    14:33
    У Харкові ремонтують системи опалення в 40 будинках на Північній Салтівці
    22:00
    “Грибний тиждень”: синоптики прогнозують на Харківщині тепло та дощі
    14:29
    На Харківщині почали подавати опалення в житловий фонд – голова ХОВА
    17:27
    Які міста Харківщини готові до пуску тепла, а які ні. Дані Синєгубова

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові пробно запускають тепло: у будинках протікають системи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 12:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час пробного запуску теплоносія до будинків у Харкові тепловики виявляють дефекти систем опалення, які не виявили під час гідравлічних випробувань".