У Харкові пробно запускають тепло: у будинках протікають системи
Під час пробного запуску теплоносія до будинків у Харкові тепловики виявляють дефекти систем опалення, які не виявили під час гідравлічних випробувань.
Частково внутрішньобудинкові системи в Харкові постраждали під час бойових дій, пояснюють у КП “Харківські теплові мережі”.
“Під час бойових дій через пошкодження джерел теплопостачання та самих будинків комунікації були вражені низькою температурою, морозом. Явні пошкодження усунули ще після гідровипробувань, а приховані дефекти металу виявив лише підігрітий теплоносій. Незважаючи на всі проблеми, аварійні бригади “Харківських тепломереж” виїжджають на виклики та оперативно усувають дефекти”, – повідомили комунальники.
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У КП “ХТС” зазначили, що лише минулої доби було зареєстровано 182 звернення громадян на протікання системи.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 12:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час пробного запуску теплоносія до будинків у Харкові тепловики виявляють дефекти систем опалення, які не виявили під час гідравлічних випробувань".