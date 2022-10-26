ВСУ показали, что осталось от понтонного моста россиян на Харьковщине
Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео с понтонного моста через реку Оскол, который долго и упорно наводила летом российская армия.
«Остатки разрушенного железнодорожного понтонного моста через реку Оскол, который кацапы построили в конце июня и использовали для снабжения своих войск в Купянске и Изюме», — прокомментировали зрелище в СтратКом ВСУ.
Напомним, фото со спутника понтонной переправы в районе разрушенного железнодорожного моста через Оскол в июне опубликовал проект «Схемы» «Радио Свобода».
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«Военные эксперты, которым журналисты показали снимки, пришли к выводу, что активные строительные и монтажные работы завершены, а сама строительная платформа с катерами отведена на безопасное расстояние. Эта переправа, по их словам, – это альтернатива железнодорожному мосту, который пока не функционирует», — сообщали тогда журналисты.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 12:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео с понтонного моста через реку Оскол, который долго и упорно наводила летом российская армия".