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ВСУ показали, что осталось от понтонного моста россиян на Харьковщине

Общество 12:22   26.10.2022
Оксана Горун
ВСУ показали, что осталось от понтонного моста россиян на Харьковщине

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео с понтонного моста через реку Оскол, который долго и упорно наводила летом российская армия.

«Остатки разрушенного железнодорожного понтонного моста через реку Оскол, который кацапы построили в конце июня и использовали для снабжения своих войск в Купянске и Изюме», — прокомментировали зрелище в СтратКом ВСУ.

Напомним, фото со спутника понтонной переправы в районе разрушенного железнодорожного моста через Оскол в июне опубликовал проект «Схемы» «Радио Свобода».

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    • «Военные эксперты, которым журналисты показали снимки, пришли к выводу, что активные строительные и монтажные работы завершены, а сама строительная платформа с катерами отведена на безопасное расстояние. Эта переправа, по их словам, – это альтернатива железнодорожному мосту, который пока не функционирует», — сообщали тогда журналисты.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 12:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео с понтонного моста через реку Оскол, который долго и упорно наводила летом российская армия".