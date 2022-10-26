ЗСУ показали, що залишилося від понтонного мосту росіян на Харківщині

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало відео з понтонного мосту через річку Оскіл, який довго й наполегливо наводила влітку російська армія.

“Залишки зруйнованого залізничного понтонного мосту через річку Оскіл, який кацапи збудували наприкінці червня й використали для постачання своїх військ у Куп’янську та Ізюмі”, – прокоментували видовище в СтратКомі ЗСУ.

Нагадаємо, фото із супутника понтонної переправи в районі зруйнованого залізничного мосту через Оскіл у червні опублікував проєкт “Схеми” “Радіо Свобода”.

“Військові експерти, яким журналісти показали знімки, дійшли висновку, що активні будівельні та монтажні роботи завершені, а сама будівельна платформа з катерами відведена на безпечну відстань. Ця переправа, за їх словами, – це альтернатива залізничному мосту, який поки що не функціонує” , – повідомляли тоді журналісти.