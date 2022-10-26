Live
  • Середа 26.10.2022
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.08
    • 🟢

ЗСУ показали, що залишилося від понтонного мосту росіян на Харківщині

Суспільство 12:22   26.10.2022
Оксана Горун
ЗСУ показали, що залишилося від понтонного мосту росіян на Харківщині

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало відео з понтонного мосту через річку Оскіл, який довго й наполегливо наводила влітку російська армія.

“Залишки зруйнованого залізничного понтонного мосту через річку Оскіл, який кацапи збудували наприкінці червня й використали для постачання своїх військ у Куп’янську та Ізюмі”, – прокоментували видовище в СтратКомі ЗСУ.

Нагадаємо, фото із супутника понтонної переправи в районі зруйнованого залізничного мосту через Оскіл у червні опублікував проєкт “Схеми” “Радіо Свобода”.

  • Читайте також: На Харківщині СБУ впіймали «на гарячому» інформатора росіян

    • “Військові експерти, яким журналісти показали знімки, дійшли висновку, що активні будівельні та монтажні роботи завершені, а сама будівельна платформа з катерами відведена на безпечну відстань. Ця переправа, за їх словами, – це альтернатива залізничному мосту, який поки що не функціонує” , – повідомляли тоді журналісти.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    11:11
    На Харківщині після навали “русского мира” відновлюють міст (фото)
    18:51
    Генштаб повідомив про удар ворога по Куп’янську та обстріл 7 сіл на Харківщині
    12:51
    Військові ЗСУ на Харківщині врятувати цуценят та шукають їм господарів (відео)
    15:33
    Данілов про Харківщину: «Наші ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій»
    18:48
    Десять населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «ЗСУ показали, що залишилося від понтонного мосту росіян на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 12:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало відео з понтонного мосту через річку Оскіл, який довго й наполегливо наводила влітку російська армія".