Бригада «скорой» приняла роды у жительницы деоккупированной Харьковщины
Бригада «скорой» 27 октября приняла роды у женщины из района освобожденного Шевченково. Маму с младенцем доставили в медучреждение.
«27 октября при непосредственной акушерской помощи, оказанной бригадой ЭМД 2310 в составе фельдшера Виталины Лелюк и водителя Александра Карман, 31-летняя жительница Шевченковского района (после сокращения количества районов Шевченковский стал частью Купянского — Ред.) Харьковской области, родила здорового мальчика», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Роженицу вместе с младенцем отправли в лечебное учреждение.
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«Желаем семье крепкого здоровья и благополучной жизни в мирной Украине», — отметили сотрудники «скорой».
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригада «скорой» 27 октября приняла роды у женщины из района освобожденного Шевченково. Маму с младенцем доставили в медучреждение".