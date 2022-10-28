Бригада «скорой» приняла роды у жительницы деоккупированной Харьковщины

Бригада «скорой» 27 октября приняла роды у женщины из района освобожденного Шевченково. Маму с младенцем доставили в медучреждение.

«27 октября при непосредственной акушерской помощи, оказанной бригадой ЭМД 2310 в составе фельдшера Виталины Лелюк и водителя Александра Карман, 31-летняя жительница Шевченковского района (после сокращения количества районов Шевченковский стал частью Купянского — Ред.) Харьковской области, родила здорового мальчика», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Роженицу вместе с младенцем отправли в лечебное учреждение.

«Желаем семье крепкого здоровья и благополучной жизни в мирной Украине», — отметили сотрудники «скорой».