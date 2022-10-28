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Бригада «скорой» приняла роды у жительницы деоккупированной Харьковщины

Общество 08:01   28.10.2022
Оксана Горун
Бригада «скорой» приняла роды у жительницы деоккупированной Харьковщины

Бригада «скорой» 27 октября приняла роды у женщины из района освобожденного Шевченково. Маму с младенцем доставили в медучреждение.

«27 октября при непосредственной акушерской помощи, оказанной бригадой ЭМД 2310 в составе фельдшера Виталины Лелюк и водителя Александра Карман, 31-летняя жительница Шевченковского района (после сокращения количества районов Шевченковский стал частью Купянского — Ред.) Харьковской области, родила здорового мальчика», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Роженицу вместе с младенцем отправли в лечебное учреждение.

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    • «Желаем семье крепкого здоровья и благополучной жизни в мирной Украине», — отметили сотрудники «скорой».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 08:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригада «скорой» 27 октября приняла роды у женщины из района освобожденного Шевченково. Маму с младенцем доставили в медучреждение".