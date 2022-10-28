Бригада “швидкої” прийняла пологи у мешканки деокупованої Харківщини
Бригада “швидкої” 27 жовтня прийняла пологи у жінки з району звільненого Шевченкового. Маму з немовлям доставили до медустанови.
“27 жовтня за безпосередньої акушерської допомоги, наданої бригадою ЕМД 2310 у складі фельдшера Віталіни Лелюк та водія Олександра Карман, 31-річна мешканка Шевченківського району Харківської області (після скорочення кількості районів Шевченківський став частиною Куп’янського – Ред.) народила здорового хлопчика”, – повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Породіллю разом із немовлям відправили до лікувального закладу.
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“Бажаємо родині міцного здоров’я та благополучного життя в мирній Україні”, – зазначили співробітники “швидкої”.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригада “швидкої” 27 жовтня прийняла пологи у жінки з району звільненого Шевченкового. Маму з немовлям доставили до медустанови".