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Бригада “швидкої” прийняла пологи у мешканки деокупованої Харківщини

Суспільство 08:01   28.10.2022
Оксана Горун
Бригада “швидкої” прийняла пологи у мешканки деокупованої Харківщини

Бригада “швидкої” 27 жовтня прийняла пологи у жінки з району звільненого Шевченкового. Маму з немовлям доставили до медустанови.

“27 жовтня за безпосередньої акушерської допомоги, наданої бригадою ЕМД 2310 у складі фельдшера Віталіни Лелюк та водія Олександра Карман, 31-річна мешканка Шевченківського району Харківської області (після скорочення кількості районів Шевченківський став частиною Куп’янського – Ред.) народила здорового хлопчика”, – повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Породіллю разом із немовлям відправили до лікувального закладу.

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    • “Бажаємо родині міцного здоров’я та благополучного життя в мирній Україні”, – зазначили співробітники “швидкої”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 08:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригада “швидкої” 27 жовтня прийняла пологи у жінки з району звільненого Шевченкового. Маму з немовлям доставили до медустанови".