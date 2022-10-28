Live
  • Пятница 28.10.2022
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.74
    • 🟢

Решал, кому ехать: в Харьковской области коллаборант выдавал пропуски землякам

Общество 14:19   28.10.2022
Оксана Якушко
Решал, кому ехать: в Харьковской области коллаборант выдавал пропуски землякам

Правоохранители заочно сообщили подозрение предателю, устроившемуся к оккупантам выдавать справки и пропуски, сообщает Харьковская областная прокуратура.

43-летний местный житель села Макарово Золочевской ОТГ летом согласился занять должность «уличкома» у оккупантов, установило следствие.

Мужчина выдавал справки о взятии на учет перемещенных граждан и пропуска на передвижение гражданским гражданам к временно оккупированному в то время Казачьему Лопану Харьковского района.

27 октября при процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области мужчине заочно уведомлено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Правоохранители решают вопрос о розыске подозреваемого.

Читайте также: Оккупанты назначили таможенника замминистра промышленности Харьковщины

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

19:41
Полиция взялась за жителя Харьковщины, который был в оккупационной «ВГА»
16:52
Еще восемь военных администраций в Харьковской области. Кто возглавил
14:02
100 российских учебников изъяли прокуроры в деоккупированной Боровой
10:34
Синегубов: В Харьковской области 62-летний гражданский подорвался на мине
09:54
Снабжал продовольствием врагов: СБУ задержала на Харьковщине владельца завода

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Решал, кому ехать: в Харьковской области коллаборант выдавал пропуски землякам»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 14:19;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители заочно сообщили подозрение предателю, устроившемуся к кафирам выдавать справки и пропуски, сообщает Харьковская областная прокуратура.".