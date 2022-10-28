Решал, кому ехать: в Харьковской области коллаборант выдавал пропуски землякам

Правоохранители заочно сообщили подозрение предателю, устроившемуся к оккупантам выдавать справки и пропуски, сообщает Харьковская областная прокуратура.

43-летний местный житель села Макарово Золочевской ОТГ летом согласился занять должность «уличкома» у оккупантов, установило следствие.

Мужчина выдавал справки о взятии на учет перемещенных граждан и пропуска на передвижение гражданским гражданам к временно оккупированному в то время Казачьему Лопану Харьковского района.

27 октября при процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области мужчине заочно уведомлено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Правоохранители решают вопрос о розыске подозреваемого.

Читайте также: Оккупанты назначили таможенника замминистра промышленности Харьковщины