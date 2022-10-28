Решал, кому ехать: в Харьковской области коллаборант выдавал пропуски землякам
Правоохранители заочно сообщили подозрение предателю, устроившемуся к оккупантам выдавать справки и пропуски, сообщает Харьковская областная прокуратура.
43-летний местный житель села Макарово Золочевской ОТГ летом согласился занять должность «уличкома» у оккупантов, установило следствие.
Мужчина выдавал справки о взятии на учет перемещенных граждан и пропуска на передвижение гражданским гражданам к временно оккупированному в то время Казачьему Лопану Харьковского района.
27 октября при процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области мужчине заочно уведомлено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Правоохранители решают вопрос о розыске подозреваемого.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 14:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители заочно сообщили подозрение предателю, устроившемуся к кафирам выдавать справки и пропуски, сообщает Харьковская областная прокуратура.".