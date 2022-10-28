Вирішував, кому виїхати: на Харківщині колаборант видавав перепустки землякам
Правоохоронці заочно повідомили підозру зраднику, який влаштувався до окупантів видавати довідки та перепустки, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
43-річний місцевий житель села Макарово Золочівської ОТГ влітку погодився обійняти посаду «вуличкома» в окупантів, встановило слідство.
Чоловік видавав довідки про взяття на облік переміщених громадян та перепустки на пересування цивільним громадянам до тимчасово окупованої на той час Козачої Лопані Харківського району.
27 жовтня за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області чоловіку заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Правоохоронці вирішують питання про розшук підозрюваного.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 14:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці заочно повідомили підозру зраднику, який влаштувався до окупантів видавати довідки та перепустки, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".