Против коллаборантов от образования Харьковщины возбудили 12 уголовных дел

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил последние данные о тех, кто пытался внедрять «русский мир» в головы украинских школьников Харьковщины.

«Всего на данный момент открыто 12 дел. Об одном из них я уже писал – в Бабенково местная жительница согласилась стать директором школы, внедряла российские стандарты, а также отправила двух украинских учителей в Курск для получения методик, по которым они планировали учить детей. Случаи образовательного коллаборанства были в городах и селах: Изюм, Купянск, Балаклея, Боровая, Волчанск, Хотомля, Яковенково, Грушевка, Бабенково, Великий Бурлук, Малый Бурлук», — сообщил Болвинов в facebook.

Он отметил, что коллаборанты вместе с захватчиками запрещали украинский язык, уничтожали и сжигали украинские учебники в школах, разрушили экспонаты в музее украиноведения в школе Изюма.

«Некоторые из этих коллаборантов успели бежать из области вместе с оккупантами, но некоторые остались — и уже получают подозрения, потому что следователи начали работать с первых дней деоккупации», — отметил Сергей Болвинов.