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Проти колаборантів від освіти Харківщини порушили 12 кримінальних справ

Суспільство 10:46   31.10.2022
Оксана Горун
Проти колаборантів від освіти Харківщини порушили 12 кримінальних справ

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив останні дані про тих, хто намагався закладати “русский мир” у голови українських школярів Харківщини.

“Усього на даний момент відкрито 12 справ. Про одну з них я вже писав – у Бабєнково місцева мешканка погодилася стати директором школи, впроваджувала російські стандарти, а також відправила двох українських вчителів до Курська для отримання методик, за якими вони планували вчити дітей. Випадки освітнього колаборанства були у містах та селах: Ізюм, Куп’янськ, Балаклія, Борова, Вовчанськ, Хотімля, Яковенкове, Грушівка, Бабенкове, Великий Бурлук, Малий Бурлук”, – повідомив Болвінов у фейсбуці.

Він зазначив, що колаборанти разом із загарбниками забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники у школах, зруйнували експонати у музеї українознавства в школі Ізюма.

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    • “Деякі з цих колаборантів встигли втекти з області разом із окупантами, але деякі залишилися – і вже отримують підозри, тому що слідчі почали працювати з перших днів деокупації”, – зазначив Сергій Болвінов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «Проти колаборантів від освіти Харківщини порушили 12 кримінальних справ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 10:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив останні дані про тих, хто намагався закладати “русский мир” у голови українських школярів Харківщини".