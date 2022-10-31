Проти колаборантів від освіти Харківщини порушили 12 кримінальних справ

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив останні дані про тих, хто намагався закладати “русский мир” у голови українських школярів Харківщини.

“Усього на даний момент відкрито 12 справ. Про одну з них я вже писав – у Бабєнково місцева мешканка погодилася стати директором школи, впроваджувала російські стандарти, а також відправила двох українських вчителів до Курська для отримання методик, за якими вони планували вчити дітей. Випадки освітнього колаборанства були у містах та селах: Ізюм, Куп’янськ, Балаклія, Борова, Вовчанськ, Хотімля, Яковенкове, Грушівка, Бабенкове, Великий Бурлук, Малий Бурлук”, – повідомив Болвінов у фейсбуці.

Він зазначив, що колаборанти разом із загарбниками забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники у школах, зруйнували експонати у музеї українознавства в школі Ізюма.

“Деякі з цих колаборантів встигли втекти з області разом із окупантами, але деякі залишилися – і вже отримують підозри, тому що слідчі почали працювати з перших днів деокупації”, – зазначив Сергій Болвінов.