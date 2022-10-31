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Российская армия атаковала границу на северо-востоке от Харькова — Генштаб

Происшествия 07:16   31.10.2022
Оксана Горун
Российская армия атаковала границу на северо-востоке от Харькова — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 31 октября сообщил о попытке оккупантов атаковать деоккупированное приграничное село Зеленое, которое находится в районе Веселого и Терновой.

«За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зеленое Харьковской области; Белогоровка, Николаевка и Новоселовское в Луганской области; Авдеевка, Бахмутское, Веселое, Водяное, Майорск, Марьинка и Новобахмутовка Донецкой области», — отметили в сводке Генштаба.

Также командование ВСУ проинформировало о продолжающихся обстрелах территории Харьковской области. Под мощным ударом за минувшие сутки оказался Купянск. Его перечислили в списке населенных пунктов, по которым российская армия била ракетами, авиацией и РСЗО. По другим населенным пунктам на Харьковщине стреляли из артиллерии, танков и минометов.

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    • «Враг совершал обстрелы: на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Каменка, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области; на Купянском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Табаевка, Терны Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 07:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 31 октября сообщил о попытке оккупантов атаковать деоккупированное приграничное село Зеленое, которое находится в районе Веселого и Терновой".