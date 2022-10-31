Российская армия атаковала границу на северо-востоке от Харькова — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 31 октября сообщил о попытке оккупантов атаковать деоккупированное приграничное село Зеленое, которое находится в районе Веселого и Терновой.
«За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зеленое Харьковской области; Белогоровка, Николаевка и Новоселовское в Луганской области; Авдеевка, Бахмутское, Веселое, Водяное, Майорск, Марьинка и Новобахмутовка Донецкой области», — отметили в сводке Генштаба.
Также командование ВСУ проинформировало о продолжающихся обстрелах территории Харьковской области. Под мощным ударом за минувшие сутки оказался Купянск. Его перечислили в списке населенных пунктов, по которым российская армия била ракетами, авиацией и РСЗО. По другим населенным пунктам на Харьковщине стреляли из артиллерии, танков и минометов.
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«Враг совершал обстрелы: на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Каменка, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области; на Купянском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Табаевка, Терны Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 07:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 31 октября сообщил о попытке оккупантов атаковать деоккупированное приграничное село Зеленое, которое находится в районе Веселого и Терновой".