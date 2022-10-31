Російська армія атакувала кордон на північному сході від Харкова – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 31 жовтня повідомив про спробу окупантів атакувати деокуповане прикордонне село Зелене, яке знаходиться в районі Веселого та Тернової.
“За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка та Новоселівське у Луганській області; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка та Новобахмутівка Донецької області”, – зазначили у зведенні.
Також командування ЗСУ поінформувало про обстріли території Харківської області. Під потужним ударом за минулу добу опинився Куп’янськ. Його перерахували у списку населених пунктів, по яких російська армія била ракетами, авіацією та РСЗВ. По інших населених пунктах на Харківщині стріляли з артилерії, танків та мінометів.
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“Ворог здійснював обстріли: на Слобожанському напрямі – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гатище, Кам’янка, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області; на Куп’янському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Табаївка, Терни Харківської області”, – повідомили в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 07:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 31 жовтня повідомив про спробу окупантів атакувати деокуповане прикордонне село Зелене, яке знаходиться в районі Веселого та Тернової".