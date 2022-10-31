Враг вновь ударил ракетами по Харьковщине

Минимум два взрыва прогремели в Харьковской области вечером 31 октября.

В 20:37 в регионе была объявлена воздушная тревога, и наблюдатели сообщили о вылете ракет с территории Белгородской области.

Первая ракета, по данным очевидцев, не долетела и осталась в РФ. После этого было предварительно еще две ракеты — взрывы были слышны как в Харькове, так и в области.

Официальной информации на данный момент нет.