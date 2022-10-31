Враг вновь ударил ракетами по Харьковщине
Фото: Вадим Беликов
Минимум два взрыва прогремели в Харьковской области вечером 31 октября.
В 20:37 в регионе была объявлена воздушная тревога, и наблюдатели сообщили о вылете ракет с территории Белгородской области.
Первая ракета, по данным очевидцев, не долетела и осталась в РФ. После этого было предварительно еще две ракеты — взрывы были слышны как в Харькове, так и в области.
Официальной информации на данный момент нет.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 20:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минимум два взрыва прогремели в Харьковской области вечером 31 октября.".