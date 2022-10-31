Ворог знову вдарив ракетами по Харківщині

Мінімум два вибухи пролунали на Харківщині ввечері 31 жовтня.

О 20:37 у регіоні було оголошено повітряну тривогу, і спостерігачі повідомили про виліт ракет з території Бєлгородської області.

Перша ракета, за даними очевидців, не долетіла та залишилася в РФ.

Після цього було попередньо ще дві ракети – вибухи було чутно як у Харкові, так і в області.

Офіційної інформації наразі немає.