Ворог знову вдарив ракетами по Харківщині
Мінімум два вибухи пролунали на Харківщині ввечері 31 жовтня.
О 20:37 у регіоні було оголошено повітряну тривогу, і спостерігачі повідомили про виліт ракет з території Бєлгородської області.
Перша ракета, за даними очевидців, не долетіла та залишилася в РФ.
Після цього було попередньо ще дві ракети – вибухи було чутно як у Харкові, так і в області.
Офіційної інформації наразі немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 20:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мінімум два вибухи пролунали на Харківщині ввечері 31 жовтня.".