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Ворог знову вдарив ракетами по Харківщині

Події 20:57   31.10.2022
Олена Нагорна
Ворог знову вдарив ракетами по Харківщині

Мінімум два вибухи пролунали на Харківщині ввечері 31 жовтня.

О 20:37 у регіоні було оголошено повітряну тривогу, і спостерігачі повідомили про виліт ракет з території Бєлгородської області.

Перша ракета, за даними очевидців, не долетіла та залишилася в РФ.

Після цього було попередньо ще дві ракети – вибухи було чутно як у Харкові, так і в області.

Офіційної інформації наразі немає.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 20:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мінімум два вибухи пролунали на Харківщині ввечері 31 жовтня.".