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Обстреляли авто с людьми и скинули с обрыва: подробности трагедии в Изюме

Происшествия 11:11   01.11.2022
Алексей Наумов
Обстреляли авто с людьми и скинули с обрыва: подробности трагедии в Изюме

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности об очередном преступлении российских оккупантов.

«Во время оккупации Харьковской области россияне совершили невероятное количество преступлений. Один из них – расстрел автомобиля в Изюме 7 марта. Известно от свидетелей, что российской колонне навстречу уехала гражданская машина, и россияне обстреляли ее. В автомобиле находились трое – отец с сыном и знакомый. Все погибли. Следователи отработали у места гибели — россияне сбросили авто в обрыв, — и на кладбище, где изъяли гроб с фрагментами трех тел», — написал Болвинов в facebook.

Ранее пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщала, что самому младшему из погибших было 20 лет, его отцу — 46, а их знакомому 56.

Сергей Болвинов также опубликовал видео с места расстрела, предоставленное полиции местными жителями. Видео сняли на следующий день после трагедии.

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    • По словам полицейского, это видео помогает работе следствия — дает доказательства, которые уже невозможно собрать после деоккупации.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 11:11;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности об очередном преступлении российских оккупантов".