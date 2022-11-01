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Обстріляли авто з людьми та скинули з урвища: подробиці трагедії в Ізюмі

Події 11:11   01.11.2022
Олексій Наумов
Обстріляли авто з людьми та скинули з урвища: подробиці трагедії в Ізюмі

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці щодо чергового злочину російських окупантів.

Під час окупації Харківської області росіяни скоїли неймовірну кількість злочинів. Один з них – розстріл автомобіля в Ізюмі 7 березня. Відомо від свідків, що російській колоні назустріч виїхала цивільна машина, і росіяни обстріляли її. В автомобілі знаходились троє – батько з сином та знайомий. Усі загинули. Слідчі відпрацювали біля місця загибелі – росіяни зкинули авто в обрив та на цвинтарі, де вилучили труну з фрагментами трьох тіл“, – написав Болвінов у фейсбуці.

Раніше пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляла, що наймолодшому із загиблих було 20 років, його батькові – 46, а їхньому знайомому 56.

Сергій Болвінов також опублікував відео з місця розстрілу, надане поліції місцевими жителями. Відео зняли наступного дня після трагедії.

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    • За словами поліцейського, це відео допомагає роботі слідства – надає докази, які вже неможливо зібрати після деокупації.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 11:11;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці щодо чергового злочину російських окупантів".