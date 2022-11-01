По Харьковщине россияне вновь запустили ракеты — соцсети
Фото: Вадим Беликов
Вечером 1 ноября российская армия обстреляла Харьковскую область, предварительно ракетами.
В 19:58 в регионе была объявлена воздушная тревога, в 20:08 наблюдатели сообщили о вылете ракеты с территории Белгородской области, а спустя минуту — еще двух. По данным очевидцев, первая ракета не долетела до цели и осталась на территории РФ.
Предварительно, минимум один взрыв прогремел за пределами Харькова.
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Официальной информации на данный момент нет.
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 20:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 1 ноября российская армия обстреляла Харьковскую область, предварительно ракетами.".