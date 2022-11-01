По Харківщині росіяни знову запустили ракети – соцмережі
Увечері 1 листопада російська армія обстріляла Харківську область, попередньо ракетами.
О 19:58 у регіоні було оголошено повітряну тривогу, о 20:08 спостерігачі повідомили про виліт ракети з території Бєлгородської області, а за хвилину – ще двох. За даними очевидців, перша ракета не долетіла до цілі та залишилася на території РФ.
Попередньо, мінімум один вибух прогримів за межами Харкова.
Читайте також: 15 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб
Офіційної інформації наразі немає.
Новини за темою:
Ви читали новину: «По Харківщині росіяни знову запустили ракети – соцмережі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 20:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 1 листопада російська армія обстріляла Харківську область, попередньо ракетами.".