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По Харківщині росіяни знову запустили ракети – соцмережі

Події 20:22   01.11.2022
Олена Нагорна
По Харківщині росіяни знову запустили ракети – соцмережі

Увечері 1 листопада російська армія обстріляла Харківську область, попередньо ракетами.

О 19:58 у регіоні було оголошено повітряну тривогу, о 20:08 спостерігачі повідомили про виліт ракети з території Бєлгородської області, а за хвилину – ще двох. За даними очевидців, перша ракета не долетіла до цілі та залишилася на території РФ.

Попередньо, мінімум один вибух прогримів за межами Харкова.

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Офіційної інформації наразі немає.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 20:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 1 листопада російська армія обстріляла Харківську область, попередньо ракетами.".