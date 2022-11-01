По Харківщині росіяни знову запустили ракети – соцмережі

Увечері 1 листопада російська армія обстріляла Харківську область, попередньо ракетами.

О 19:58 у регіоні було оголошено повітряну тривогу, о 20:08 спостерігачі повідомили про виліт ракети з території Бєлгородської області, а за хвилину – ще двох. За даними очевидців, перша ракета не долетіла до цілі та залишилася на території РФ.

Попередньо, мінімум один вибух прогримів за межами Харкова.

Офіційної інформації наразі немає.